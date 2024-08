Nella pianura bergamasca è tornato l’allarme nutrie

Torna in pianura l’allarme nutrie. Le abbondanti precipitazioni cadute quest’anno sul territorio sembrano aver creato delle condizioni ambientali particolarmente favorevoli per il proliferare di questo roditore, qualificato come un animale infestante e invasivo. E la loro diffusione sta mettendo in grave difficoltà gli agricoltori.

I motivi sono soprattutto che le nutrie si nutrono del mais (anche se non disdegnano anche altri tipi di coltivazione). Inoltre, lungo gli argini dei canali irrigui in cui vivono, per realizzare le loro tane scavano profonde buche che sono causa di problemi idrogeologici.

Il Piano regionale

Non sembra, quindi, che stia avendo l’effetto sperato il Piano regionale triennale 2024-2026 per l’eradicazione, il controllo e il contenimento delle nutrie che in Lombardia risultano essere presenti in circa due milioni di esemplari. Per questo Piano Palazzo Lombardia ha stanziato 1,2 milioni di euro. Queste risorse vengono distribuite fra le Province che, in collaborazione con i Comuni, seguendo le indicazioni regionali, mettono in campo le azioni necessarie per l’abbattimento del roditore

Lungo gli argini dei canali irrigui in cui vivono, per realizzare le loro tane le nutrie scavano profonde buche che sono causa di problemi idrogeologici

Nutrie nella Bassa Bergamasca

Specie infestante

«Parliamo però di un numero davvero esiguo di persone – spiega il presidente di Coldiretti Bergamo, Gabriele Borella – che non può certo stare al passo della velocità produttiva della nutria. È quindi evidente che il problema deve essere affrontato in maniera più opportuna. La nutria deve essere qualificata come una specie cacciabile». Invece ora, come detto, è una specie infestante che può essere cacciata solo in modo selettivo. «E proprio a causa della sua qualificazione – continua il presidente Borella – noi agricoltori non abbiamo nemmeno diritto a risarcimenti per i danni che causano».

I danni agli agricoltori

Danni che sono pesanti, come quelli sostenuti quest’anno da Carlo Resmini, dell’azienda agricola «Resmini» di Caravaggio. «Non mi sono mai trovato in una situazione problematica come quella di quest’anno – evidenzia Resmini –: mi avranno mangiato fra i tre e i quattro ettari di mais. Ogni tanto viene qualche operatore faunistico a cacciare nutrie sulla mia proprietà ma più di tanto non si può fare anche perché d’estate, con l’acqua nei fossi e l’erba alta, non è facile individuarle».

Nutria in gabbia La nutria prima rosicchia alla base la pianta di mais in modo che questa si piega al livello del terreno, dopodiché si ciba della pannocchia. Ma non si limitano solo al mais: «Sui miei campi mangiano anche erba medica e sorgo», sostiene Ermes Annovazzi, agricoltore di Fornovo. Quest’ultimo, più volte, ha anche rischiato di incorrere in un incidente a causa delle buche scavate dalle nutrie nelle sponde dei canali irrigui. «L’ultima volta è accaduto solo qualche giorno fa – ricorda l’agricoltore –. Sono passato sopra una buca e il terreno ha ceduto. Fortunatamente ero con un voltafieno che ha un pianale più grande di un trattore, altrimenti mi sarei ribaltato».

Affinché il Piano triennale di contenimento delle nutrie della Regione funzioni, secondo l'assessore all'Agricoltura Alessandro Beduschi serve che, come ha affermato in fase di presentazione del documento, «sia il più capillare e uniforme possibile, soprattutto in pianura dove il problema è più evidente». Perché sia capillare c'è, però, bisogno di operatori faunistici che vi si dedichino con un certo impegno (sebbene non siano pagati): «Ma non è facile», sostiene Giovanni Villa, 84 anni, uno dei quattro operatori faunistici attivi a Caravaggio.

Da giugno uccise oltre 100 nutrie