Nella taverna della villetta 33 barattoli di marijuana: denunciato un 65enne

I Carabinieri della Tenenza di Zingonia, nell’ambito di un servizio mirato di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà un 65enne bergamasco per detenzione ai fini di spaccio. Il controllo scaturiva da un’attività info-investigativa che aveva suggerito che l’uomo custodisse dello stupefacente nella sua abitazione .

Durante la perquisizione delegata dalla Procura di Bergamo, i Carabinieri hanno trovato nella taverna della villetta ben 33 barattoli di vetro contenenti infiorescenze di marijuana già essiccate, per un peso complessivo di 605 grammi , insieme a numerosi semi di cannabis pronti per essere coltivati. Inoltre, nel giardino, l’uomo aveva allestito una serra utilizzata in passato per la coltivazione della marijuana , anche se al momento risultava vuota, complice il freddo invernale. La struttura era sorvegliata da una telecamera.

Il pensionato, già con precedenti penali per reati legati agli stupefacenti, ha dichiarato di coltivare la marijuana per uso personale, affermando di utilizzarla per trattare una non meglio specificata invalidità, senza però presentare alcuna prescrizione medica o autorizzazione. Nel 2019, era stato denunciato per una circostanza simile dai Carabinieri di Zingonia. La sostanza è stata sequestrata per gli accertamenti tecnici necessari.