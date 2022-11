Noleggiano una ruspa e tentano di farla sparire boicottando il Gps

È finito sul greto del fiume Serio a Romano di Lombardia, il tentativo di furto di una ruspa. Il mezzo è di proprietà di una ditta della provincia di Brescia. L’intervento di una pattuglia della Polizia Locale del Distretto della Bassa orientale ha impedito a due malintenzionati, di mettere a segno il colpo. I due, dopo aver noleggiato il mezzo meccanico pagando una cauzione di 1.500 euro alla ditta proprietaria, si sono fatti portare la ruspa sulla riva del Serio, con la scusa di dover effettuare dei lavori in loco . Qui, pensando di non essere visti, hanno cercato di manomettere il Gps del veicolo. Se l’operazione fosse riuscita, la ruspa non sarebbe più stata localizzabile. Invece mentre erano intenti nella manomissione sono stati notati da alcuni passanti. Il loro armeggiare intorno alla ruspa li ha insospettiti, così è stata allertata la Polizia locale. Appena avvistata la pattuglia, i due individui sono scappati: le indagini sono in corso per individuarli. La ruspa è stata riconsegnata alla ditta proprietaria.