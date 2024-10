«Non fate bere il vostro animale da pozze o ciotole poste in aree pubbliche». È la prima frase dell’avviso affisso dal Comune di Pumenengo in paese in seguito alla morte di un gatto, pare dopo avere ingerito una sostanza inodore e incolore .

L’avviso prosegue ricordando che uccidere animali «per crudeltà o senza necessità» è un reato punito penalmente. «La crudeltà sugli animali è una sorta di preparazione su quella che può tramutarsi in violenza sull’essere umano – si legge nell’avviso firmato dal primo cittadino Mauro Barelli -. Questa escalation di violenza se non individuata e curata sfocia in un allarme sociale che coinvolge inevitabilmente non più solamente l’autore del reato stesso, ma tutta la collettività. Invitiamo la cittadinanza a segnalare alle autorità competenti comportamenti ritenuti sospetti».