Non solo light, ma cannabis vera: a Treviglio negozio chiuso e due arresti

Ufficialmente nel suo negozio si vendeva la cosiddetta cannabis light, che è legale. In realtà all’interno di «Wake&Bake», aperto da alcuni anni in via Cavour a Treviglio, la Polizia ha trovato anche droga vera e propria: 700 grammi tra marijuana e hashish, destinati anche questi – secondo le accuse – alla vendita al dettaglio. Così martedì mattina il gestore del negozio, un trentunenne di Lurano, è finito in manette.