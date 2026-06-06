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Cronaca / Pianura Sabato 06 Giugno 2026

Oggi a Treviglio la notte «On the road» con la polizia locale: candidature aperte per gli over 16

L’OPPORTUNITÀ. Per scoprire da vicino il progetto: appuntamento alle 20 al Comando, dopo l’iscrizione gratuita e la conferma degli organizzatori.

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Redazione Web
Redazione Web
Oggi a Treviglio la notte «On the road» con la polizia locale: candidature aperte per gli over 16

Treviglio

Questa sera - sabato 6 giugno - a Treviglio arriva la notte «On the road», promossa dal Comando di polizia locale e dall’associazione «Ragazzi on the road»: ragazze e ragazzi con più di 16 anni avranno la possibilità, con i loro genitori, di affiancare lo staff del progetto e gli operatori della polizia locale e scoprire da vicino come la prevenzione possa trasformarsi in esperienza diretta.

Come partecipare

Chi desidera partecipare può candidarsi gratuitamente su ragazziontheroad.it e, dopo la conferma da parte degli organizzatori, l’appuntamento è alle 20 al Comando di polizia locale a Treviglio: un’opportunità concreta per conoscere il progetto, incontrare volontari e responsabili dell’organizzazione e comprendere come si svolgono le settimane che, ogni estate, consentono a centinaia di giovani di vivere la strada da una prospettiva diversa, accanto a chi ogni giorno opera al servizio della comunità.

Le settimane estive

Restano posti disponibili per ragazze e ragazzi con più di 16 anni per le settimane estive di «On the road», dal 9 al 15 e dal 15 al 21 giugno, nei Comuni di Cologno al Serio, Lallio, Mozzo, Nembro, Orio al Serio, Palazzago, Rota d’Imagna, Sant’Omobono Terme, Strozza, Suisio, Villa d’Almè, Terno d’Isola e Treviolo: i giovani residenti nei Comuni interessati possono candidarsi compilando il form sul sito ragazziontheroad.it, dov’è possibile trovare tutte le informazioni su un progetto unico in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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