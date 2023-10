Oltre 15mila multe dai 4 autovelox fissi, ora le nuove regole

Tutti questi apparecchi che, a differenza degli strumenti in uso alle forze dell’ordine, sono stabili e sempre funzionanti, hanno richiesto una specifica omologazione, che deve passare attraverso un’autorizzazione della Prefettura. Le novità in corso di introduzione al Codice della strada prevedono una stretta anche sugli autovelox fissi, che dovranno necessariamente essere indicati nello stesso modo in tutta Italia, ovvero con una segnaletica uguale in tutti i Comuni. Non solo: seguendo una indicazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, secondo il quale questi apparecchi non devono più servire per fare cassa ma solo per garantire sicurezza laddove se ne riscontrasse la necessità, verranno installati per l’appunto soltanto in zone considerate prioritarie, a livello nazionale, per tutelare la sicurezza degli utenti della strada ed evitare incidenti stradali.