Omicidio a Cavernago, figlio uccide il padre a coltellate in giardino

Omicidio a Cavernago nel primo pomeriggio di venerdì 4 agosto: un giovane ha ucciso il padre a coltellate. L’allarme è scattato intorno alle 13 in un’abitazione di via Verdi. Secondo le prime ricostruzioni, Federico Gaibotti, 30 anni, oggi sarebbe andato a casa del padre Umberto, 64enne, che era separato e viveva da solo. Al culmine di una lite iniziata all’interno della casa e proseguita nel giardino, il giovane ha ucciso il padre con un coltello da cucina. A dare l’allarme al 112 sarebbe stata una vicina che ha sentito le urla.

Le operazioni in via Verdi, venerdì 4 agosto

Sul posto sono arrivati i mezzi del soccorso sanitario e i carabinieri. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il giovane, che a quanto si è potuto apprendere vive una situazione di disagio, è stato preso in consegna dai carabinieri e portato in caserma. I militari del Reparto operativo dei carabinieri di Bergamo stanno conducendo rilievi e accertamenti.