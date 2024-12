Omicidio di Pontirolo: presunto assassino sotto interrogatorio

La scena è straziante: i carabineri sollevano la coperta isotermica dorata e i parenti, al di là del nastro bianco e rosso, vedono Roberto Guerrisi con il volto coperto di sangue, a pancia in su, a torso nudo dopo i tentativo di rianimazione. Il 42enne, operaio alla Tenaris Dalmine da vent’anni e da vent’anni a casa a Boltiere, nell’abitazione di famiglia, è stato colpito da un proiettile che gli ha lacerato il viso e lo ha ferito al torace.

I carabinieri e il medico del 118 studiano a lungo il corpo, con i parenti a qualche metro di distanza che si stringono tra di loro. L’autopsia potrà chiarire meglio la traiettoria del colpo, i testimoni parlano di due colpi di pistola ma probabilmente solo uno è andato a segno.

L’omicidio scaturito dalla lite tra due famiglie

C’è una lite tra due famiglie all’origine del delitto che si è consumato ieri alle 14.30 a Pontirolo, davanti alla DB Car di Domenico Bonfiglio, in via Bergamo 13, che si occupa della vendita e del noleggio di auto usate. Accanto alla rivendita c’è una grande abitazione dove vive la famiglia dei proprietari.

Stando ai primi accertamenti dei carabinieri del Nucleo investigativo di Treviglio e Bergamo, coordinati dal sostituto procuratore Giampiero Golluccio, tutto sarebbe nato da presunti maltrattamenti subiti da una delle tre figlie di Roberto Guerrisi (hanno 15, 18 e 22 anni), fidanzata con un ragazzo della famiglia Bonfiglio.

La ragazza avrebbe raccontato di essere stata picchiata dal fidanzato, e Guerrisi sabato mattina si è presentato a Pontirolo per chiedere spiegazioni. Sarebbe nata una lite, dopodiché Guerrisi è tornato a Boltiere e si è ripresentato, stavolta con alcuni parenti, alle 14.30. I vicini delle abitazioni di fronte dicono che «erano almeno tre auto con sei-sette persone, che litigavano animatamente davanti al cancello. Poi abbiamo sentito due spari».

L’uomo che ha sparato è stato identificato ma gli interrogatori sono in corso

Chi abbia esploso i colpi di pistola è già chiaro ai carabinieri, ma gli interrogatori sono proseguiti per tutta la notte perché erano molte le testimonianze da raccogliere e condite da una certa reticenza. Di certo ci sono le tracce di sangue che vanno dall’esterno del cancelletto pedonale fino alla pensilina del bus, a una trentina di metri di distanza, dove Guerrisi è stramazzato a terra. Una delle ipotesi è che l’assassino gli abbia sparato stando dall’altra parte del cancello, oppure potrebbe averlo aperto e poi richiuso dietro di sè dopo aver sparato. Sempre i vicini riferiscono di aver visto «un parente che lo sorreggeva, uno piangeva e urlavano “gli ha sparato in faccia”. Hanno anche cercato di rianimarlo ma non c’è stato niente da fare».

La chiamata ai soccorsi

I parenti e i passanti hanno chiamato il 112 alle 14,47. Sono intervenute l’auto medicalizzata da Bergamo e un’ambulanza della Croce Bianca di Boltiere. Il medico rianimatore ha constatato il decesso di Guerrisi e la salma è stata composta nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove, nei prossimi giorni, sarà effettuata l’autopsia.

I carabinieri sono intervenuti in forze: per primi quelli della Compagnia di Treviglio guidati dal maggiore Antonio Stanizzi, la Stazione di Fara d’Adda, competente per territorio, il Nucleo investigativo di Treviglio e Bergamo, la Tenenza di Zingonia. Il magistrato è arrivato alla rivendita di via Bergamo nel pomeriggio e ha coordinato gli accertamenti proseguiti per tutta la notte: perquisizioni, interrogatori, ricerche dell’arma.

Gli interrogatori nella notte

I parenti di Guerrisi che erano arrivati con lui, il fratello Salvatore, lo zio e alcuni nipoti, sono stati portati in caserma e interrogati. Lo stesso per i Bonfiglio, che sono stati sentiti all’interno della rivendita e alcuni portati in serata in caserma.

Sono state eseguite le prove dello stub, per trovare tracce di polvere da sparo sulle mani e sui vestiti, ma gli esiti non sono immediati e bisognerà aspettare l’esito del laboratorio. Tutta l’abitazione di due piani, oltre al capannone di 800 metri quadrati in cui c’è la rivendita delle auto, è stata perquisita a fondo. In serata i carabinieri hanno portato via una decina di sacchetti contenenti vestiti e oggetti.

La ricerca dell’arma per ora senza esito

È poi cominciata la ricerca della pistola: prima nei cassonetti e nei tombini all’interno della proprietà, poi nei campi adiacenti. Verso le 19 sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Treviglio che hanno illuminato la zona e cercato tra i cespugli, ma le ricerche non hanno dato esito. Si continuerà a cercare domenica con la luce del sole.

Oltre all’omicidio resta da chiarire anche tutta la vicenda dei presunti maltrattamenti subiti dalla figlia di Guerrisi: nell’immediatezza non sono risultate denunce o visite al pronto soccorso, ma la ragazza sarà interrogata per spiegare se si sia trattato di un caso isolato o di maltrattamenti ripetuti nel tempo e se ci saranno riscontri si procederà anche nei confronti del fidanzato. Il lavoro degli inquirenti si prospetta lungo e complicato, anche solo per il numero di testimoni da ascoltare.