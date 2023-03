Operaio investito da getto di acqua bollente, ustioni sul 40% del corpo

Ha riportato ustioni di primo e secondo grado su 40% del corpo, soprattutto alla gambe , l’operaio investito da acqua ad alta temperatura mentre ieri pomeriggio stava lavorando all’interno della Finazzi dolciaria srl di Romano, ditta produttrice di caramelle. L’uomo, 52enne residente a Fornovo San Giovanni, è stato ricoverato in prognosi riservata al Niguarda di Milano, ma non è in pericolo di vita . L’infortunio sul lavoro si è verificato verso le 14,30, nella fabbrica di caramelle che ha sede in via Giovanni Paolo II, nella zona produttiva nordovest di Romano. La Finazzi dolciaria ha dato continuità alla Carlo Pagliarini, storica ditta fondata nel 1896, operando poi a livello internazionale: qui da anni lavora l’operaio che ieri è rimasto gravemente ferito. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, fornita poco dopo l’episodio dallo stesso uomo alla pattuglia dei carabinieri di Romano intervenuta sul posto, il fatto si è verificato davanti a un macchinario denominato «cuocitore», sul quale appunto l’operatore stava lavorando per eseguire la normale pulizia. Sembra che una disattenzione sia all’origine del fatto.