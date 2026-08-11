Operazione contro l’abbandono di rifiuti: a Treviglio gli agenti trovano un panetto di hashish
L’ATTIVITÀ. Dopo la segnalazione di un residente scoperta anche un’auto rubata nel quartiere Bollone.Lettura meno di un minuto.
Treviglio
Durante un controllo di contrasto a situazioni di degrado, in contrasto all’abbandono illecito di rifiuti, gli agenti della polizia locale di Treviglio hanno trovato un panetto di hashish e un bilancino di precisione.
L’operazione della polizia locale
Sembrava uno dei tanti oggetti abbandonati tra macerie e rifiuti, in una zona rurale interessata da fenomeni di degrado e quindi monitorata dalla polizia locale: un barattolo alimentare, che però non è sfuggito al controllo degli agenti. «Ogni quantità di sostanze sottratta alla disponibilità del mercato illegale rappresenta un risultato concreto nell’attività di prevenzione e contrasto alla sua diffusione», ha sottolineato il comandante Giovanni Vinciguerra.
Durante una seconda operazione, nel quartiere Bollone, gli agenti hanno poi scoperto un’auto rubata. L’intervento su una Lancia Ypsilon, dopo la segnalazione di un residente: le targhe risultavano intestate a un altro mezzo ed erano state denunciate come rubate. Durante gli approfondimenti, grazie al numero di telaio si è risaliti alla reale identità dell’auto, risultata anch’essa rubata. Non si esclude che il veicolo sia stato utilizzato per attività illegali, sono in corso accertamenti in questo senso.
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