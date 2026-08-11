Operazione contro l’abbandono di rifiuti: a Treviglio gli agenti trovano un panetto di hashish

Durante un controllo di contrasto a situazioni di degrado, in contrasto all’abbandono illecito di rifiuti, gli agenti della polizia locale di Treviglio hanno trovato un panetto di hashish e un bilancino di precisione.

L’operazione della polizia locale

Sembrava uno dei tanti oggetti abbandonati tra macerie e rifiuti, in una zona rurale interessata da fenomeni di degrado e quindi monitorata dalla polizia locale: un barattolo alimentare, che però non è sfuggito al controllo degli agenti. «Ogni quantità di sostanze sottratta alla disponibilità del mercato illegale rappresenta un risultato concreto nell’attività di prevenzione e contrasto alla sua diffusione», ha sottolineato il comandante Giovanni Vinciguerra.