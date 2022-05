Osio Sopra, la coordinatrice della scuola: «Non sapevo nulla del fuoco, ora sono in corso le indagini»

Lunedì 30 maggio non era presente all’attività in giardino, che riguardava soltanto una classe delle nove dell’istituto, e racconta di non avere idea che ci fosse l’intenzione di accendere un fuoco: «Io avevo autorizzato un percorso di orienteering, con la mappa – dice, mentre dalla voce trapelano il dolore e lo sgomento per l’accaduto –. Questa attività era stata già svolta in passato, c’è un papà molto generoso e disponibile che lo aveva già proposto, ma non erano mai stati accesi fuochi», chiarisce.

Nel giardino, insieme ai venti bambini dei «Blu», erano presenti tre genitori (a loro volta rimasti feriti), un’insegnante e un’assistente educatrice della scuola.