Osio Sotto, l’addio a Monguzzi: sul sagrato la sua moto e tanti amici - Le foto

Chiesa gremita nella mattinata di sabato 5 novembre a Osio Sotto per l’ultimo saluto a Walter Monguzzi, agente di commercio di 55 anni, morto domenica scorsa in viale Papa Giovanni a Montello in seguito a un incidente stradale su cui sta indagando la Procura di Bergamo. La contestazione infatti è che la morte sia stata causata dall’impatto con una Fiat Panda e l’ipotesi è di omicidio volontario.