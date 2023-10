Palloncini bianchi e la musica che amava per l’ultimo saluto a Diego - Foto

I compagni di scuola, del liceo musicale Secco Suardo di Bergamo, hanno suonato fuori dalla chiesa; in mano tanti studenti avevano una rosa bianca e, alla fine delle esequie, dagli amici sono stati rilasciati in cielo palloncini bianchi in suo ricordo.

«Grazie per il ragazzo che sei stato, genuino, senza mezze misure. La verità di un giovane è bellissima - ha detto don Simone nell’omelia -. Diego nel cuore ci dice: non preoccupatevi per me, ci sono». Parole intense e di grande conforto per la famiglia e i tanti amici che hanno preso poi la parola, per un saluto: «Ora in cielo vedremo una stella che brilla più di tutte» ha detto un compagno di Diego.