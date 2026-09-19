Palosco, quattro gattini abbandonati in una scatola: denunciato un 33enne

Una scatola chiusa con lo scotch e lasciata in un’aiuola del paese, con dentro quattro gattini nati da poche settimane. A trovarla un cittadino residente a Palosco, che nella mattinata di venerdì 18 settembre ha chiesto l’intervento della Polizia locale. Gli agenti hanno portato i cuccioli, spaventati e in evidente stato di abbandono, al comando, dando loro acqua e cibo, contattando il gattile comunale di Enpa Bergamo. La responsabile operativa ha dato la disponibilità ad accoglierli e la pattuglia li ha accompagnati alla struttura. I gattini sono in buona salute e, dopo le verifiche del veterinario, saranno destinati all’adozione.