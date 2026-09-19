Palosco, quattro gattini abbandonati in una scatola: denunciato un 33enne
LE SANZIONI. I cuccioli, trovati in un’aiuola, sono stati affidati all’Enpa. Il responsabile individuato grazie alle telecamere della Polizia locale.Lettura meno di un minuto.
Una scatola chiusa con lo scotch e lasciata in un’aiuola del paese, con dentro quattro gattini nati da poche settimane. A trovarla un cittadino residente a Palosco, che nella mattinata di venerdì 18 settembre ha chiesto l’intervento della Polizia locale. Gli agenti hanno portato i cuccioli, spaventati e in evidente stato di abbandono, al comando, dando loro acqua e cibo, contattando il gattile comunale di Enpa Bergamo. La responsabile operativa ha dato la disponibilità ad accoglierli e la pattuglia li ha accompagnati alla struttura. I gattini sono in buona salute e, dopo le verifiche del veterinario, saranno destinati all’adozione.
Nel frattempo gli agenti, coadiuvati dal vicecommissario Valentino Gambarini, hanno avviato le indagini per risalire al responsabile. Il riscontro è arrivato dall’impianto di videosorveglianza, potenziato negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale: la scatola era stata lasciata la sera precedente da una persona che l’aveva tolta dal proprio veicolo. Risalendo alla targa è stato identificato un cittadino classe 1993, deferito nella stessa serata all’autorità giudiziaria per abbandono di animali, articolo 727 del Codice penale, con l’aggravante di aver agito in prossimità della sede stradale.
Il reato, di recente inasprito, prevede l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 5mila a 10mila euro, con maggiorazioni in presenza di aggravanti e la sospensione della patente di guida in quanto avvenuto anche tramite spostamento su veicolo.
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