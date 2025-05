Paura a Bagnatica: esplosione devasta una villetta, mamma estratta dalle macerie - Foto

Paura nelle prime ore di martedì 27 maggio a Bagnatica: un’esplosione ha distrutto una villetta a schiera. Si è sentito un forte boato e poi il crollo di una abitazione in via Isolabella . Le macerie sono finite anche nei pressi delle case vicine e sono state coinvolte dall’esplosione anche altre abitazioni adiacenti. Secondo le prime informazioni all’origine dello scoppio ci sarebbe una fuga di gas.

Vigili del fuoco in azione

Una famiglia salvata dai vigili del fuoco

Il lavoro di emergenza si è concentrato sulla famiglia residente nella villetta: quattro persone sono state messe in salvo, mamma e papà con due figli piccoli. Difficoltosa l’estrazione della mamma: la donna è stata recuperata sotto le macerie dai vigili del fuoco e trasferita in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione e la donna non è in pericolo di vita: presenta ustioni sul corpo. Due ulteriori feriti non gravi sarebbero stati soccorsi nello stabile adiacente.