Paura nella notte a Boltiere: crolla il tetto di un edificio abbandonato - Foto

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio è crollato il tetto di un edificio dismesso in vicolo Orefici, a Boltiere. I detriti sono finiti sulla strada, fortunatamente senza coinvolgere persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Protezione civile e il sindaco Osvaldo Palazzini per mettere in sicurezza l’area. Ancora da chiarire le cause del cedimento.