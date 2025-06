Perde il controllo della moto, grave un 30enne a Grassobbio

Era in viaggio sulla tangenziale sud, nel territorio di Grassobbio, in direzione dello svincolo che porta al casello di Seriate, quando ha perso il controllo della sua moto, di grossa cilindrata, cadendo violentemente a terra, senza coinvolgere altri veicoli in transito.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza della Croce bianca di Bergamo. Il motociclista, 30 anni, di origini albanesi e residente in città, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII: nella caduta ha rimediato diverse fratture, ma non è in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Alzano Lombardo: secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo nel punto in cui la tangenziale curva leggermente a sinistra, prima del ponte sul fiume Serio e quindi dello svincolo che porta al casello di Seriate dell’autostrada A4. In un tratto sprovvisto di telecamere che possano aiutare a far luce su quanto accaduto: da capire se all’origine ci sia una semplice distrazione o un malfunzionamento della moto. I carabinieri ne parleranno con il diretto interessato nei prossimi giorni, quando le sue condizioni lo permetteranno.