Picchiano rispettivamente fratello e madre, arrestati un 50enne e 28enne

Il pomeriggio del 24 agosto i carabinieri di Treviglio hanno arrestato un 50enne italiano - già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale per reati di resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere commessi nel luglio 2015 a Caravaggio - perché nel mese di agosto era stato denunciato per minacce e percosse perpetrate nei confronti del fratello 40enne convivente. Per questo, l’Ufficio di Sorveglianza di Brescia ha deciso per la carcerazione nella Casa Circondariale di Bergamo.