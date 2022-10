«Pioltello, il giunto difettoso? Segnalai più volte e dopo venni sospeso»

Ha segnalato in più di un’occasione che quel giunto sulla direttissima per Pioltello al chilometro 13+600, il cosiddetto punto zero, da cui si è staccato il pezzo di binario il giorno del disastro ferroviario del 25 gennaio di oltre quattro anni fa che è costato la vita a tre pendolari e quasi un centinaio di feriti, andava sostituito. E al più presto. Ma nonostante avesse fatto presente che le condizioni del giunto stessero visibilmente peggiorando e si fosse arrabbiato di brutto per smuovere la situazione, le sue lamentele sono rimaste inascoltate.