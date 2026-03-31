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Cronaca / Pianura Martedì 31 Marzo 2026

Pognano, operaio di 46 anni schiacciato da un macchinario: è grave

SICUREZZA. L’incidente è avvenuto alle 7.30 nell’azienda Isocell.

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Pognano, operaio di 46 anni schiacciato da un macchinario: è grave

Pognano

Erano da pochi minuti passate le 7.30 di martedì 31 marzo, quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire per un grave incidente sul lavoro a Pognano all’azienda Isocell in via delle Gere.

Un operaio di 46 anni è stato schiacciato da un macchinario molto pesante e si è ferito in modo grave al torace.

I sanitari giunti con un’auto medica e un’ambulanza lo hanno stabilizzato per poi trasportarlo d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Per i rilievi e per ricostruire la dinamica in questo momento ancora non chiara sono intervenuti i carabinieri di Treviglio e i funzionari di Ats Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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