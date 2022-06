Polizia di Treviglio, alle volanti in dotazione due taser

Le volanti del commissariato della Polizia di Treviglio da ieri hanno in dotazione due pistole elettriche taser, ulteriori strumenti per lo svolgimento del lavoro da parte degli agenti in servizio. Il Governo da tempo ha fornito le linee guida che poliziotti, carabinieri e finanzieri muniti di taser dovranno seguire per il corretto uso della pistola elettrica. Innanzitutto, il taser, essendo un’arma a tutti gli effetti, può essere utilizzato solamente alle stesse condizioni in cui può essere adoperata qualsiasi altra arma. L’impiego della pistola elettrica è alternativo a quello dell’arma da fuoco, nei casi in cui sia necessario immobilizzare temporaneamente il soggetto: la pistola va prima mostrata senza essere estratta, se il soggetto persiste il suo intento criminoso allora l’agente è autorizzato a impugnarla e a sparare il colpo.