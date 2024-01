Polizia locale, in un anno sequestrati 60 kg di droga

Un bed and breakfast abusivo chiuso, più di 60 kilogrammi di droga sequestrati e 192 veicoli posti sotto fermo o sequestro perché non assicurati o guidati da conducenti senza patente. Questi i principali risultati dell’attività svolta nel 2023 dalla polizia locale intercomunale di Osio Sotto, Osio Sopra e Levate, comando di 13 agenti posti a presidio di un territorio di 22mila abitanti e attraversato da importanti arterie stradali come la Provinciale 525, l’ex Statale 42 e la 184. «Abbiamo cercato – commenta il comandante, Derek Cattaneo – di indirizzare il nostro operato negli ambiti di tutela della sicurezza più sollecitati dalla popolazione».

I maggiori reati riscontrati

Ambiti fra cui non è più prioritario il controllo contro la prostituzione su strada, ormai praticamente assente sulla 525: «Sono stati fatti in passato diverse azioni per contrastarla – evidenzia il comandante –. Aggiungiamoci poi il fatto che sono cambiate alcune abitudini, ed ecco perché la prostituzione su strada fra Osio Sotto e Osio Sopra non preoccupa più». Sono invece presenti altri problemi. Nel 2023 sono state 50 le notizie di reato che il comando intercomunale ha trasmesso alla Procura: fra le cause le principali voci sono truffe (soprattutto assicurazioni on line), furti (la maggior parte di biciclette) e abusi edilizi.

Chiuso un bed and breakfast

A quest’ultima voce può essere inserito il caso di bed and breakfast abusivo fatto chiudere lo scorso dicembre a Osio Sotto: «Un uomo senza alcuna Scia (Certificazione di inizio attività, ndr) – spiega Cattaneo – aveva trasformato la sua casa in una struttura ricettiva. Gli è stata subito comminata una sanzione di 5mila euro e, tuttora, sul caso sono in corso indagini per rilevare eventuali altre violazioni». Per problemi di ordine pubblico e problematiche igieniche nel 2023 sono stati inoltre fatti chiudere un bar definitivamente a Osio Sopra e due, temporaneamente, a Osio Sotto.

Contrasto allo spaccio di droga