Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Domenica 28 Dicembre 2025

Pontirolo, con i suoi formaggi nonno Giuseppe a 96 anni è star social

LA STORIA. Con i suoi prodotti su Instagram: «Il mio segreto? Lavorare è come passeggiare, mi diverto sempre».

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Giuseppe Invernizzi in bottega
Giuseppe Invernizzi in bottega

«Guarda un po’ che razza di crema: va bene da mettere sul risotto o sulla pastasciutta, ma anche da mangiare così. E come si gusta: si sente ancora il profumo di una volta! Questo è il vero gorgonzola che facevo un tempo: ovviamente la ricetta è segreta e non ve la posso dire».

Star dei social

Che fosse regolarmente in caseificio tutti i giorni, da mattino a sera, fiero dei suoi 96 anni – «finché a m’sà ché e a m’sa èt, la va bé!» («finché ci vediamo, va bene!») è solito dire – i clienti del «Caseificio Giovanni Invernizzi» di Pontirolo Nuovo ormai lo sanno bene. Ora però nonno Giuseppe è diventato anche una star dei social: custode dei segreti delle cinque generazioni di casari e portabandiera di una tradizione di famiglia iniziata con nonno Fermo che, a fine Ottocento, seguendo le rotte dei bergamini, scese da Fuipiano a Pontirolo, e ora retta saldamente dai suoi figli e nipoti, Giuseppe mostra sul web, con naturalezza e tradendo un affettuoso accento bergamasco, i suoi formaggi.

«Passo la giornata divertendomi a fare questo lavoro. Ecco perché sono arrivato fin qua»

Del suo grana e del suo gorgonzola ne va «molto fiero»: letteralmente li accarezza e li osserva con uno sguardo da innamorato, quasi lo stesso con cui guarda sua moglie Lucia, sposata 62 anni fa, e con la quale abita accanto al caseificio. «Questa forma è stata a riposo trenta mesi», racconta orgoglioso in una «storia» su Instragram, con un pizzico di ironia, tanta passione, saggezza, esperienza e umanità. Valori che ha tramandato a figli e nipoti. «Volete sapere come ho fatto ad arrivare a 96 anni? Di preciso non lo so nemmeno io», scherza on line, indossando il rigoroso berretto con il marchio del Grana Padano e il camice bianco che è, da sempre, la sua divisa. «È stata fortuna o qualcuno ha pregato per me?», sorride. «Ogni giorno mi alzo alle sei, faccio colazione e poi comincio a rovistare nel mio formaggio e a preparare il banco per i giovanotti che arrivano alle otto. Passo la giornata divertendomi a fare questo lavoro. Ecco perché sono arrivato fin qua: il mio lavoro l’ho fatto come essere a passeggio». Grazie, Giuseppe: in un mondo social quasi sempre artefatto, è una manna vedere finalmente qualcosa di genuino come il formaggio che produci da una vita. E se la ricetta del gorgonzola resta un segreto, quella per una vita felice un po’, invece, l’abbiamo intuita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pontirolo Nuovo
Bergamo
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Tempo libero
Gastronomia
Storie, Curiosità
Persone
grana padano