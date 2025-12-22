Pontirolo, una protesi con la ruota per Juga: la boxer torna a camminare

Una nuova possibilità di movimento e di vita per Juga, boxer di quasi dieci anni, che dopo l’amputazione di una zampa a causa di una grave malattia ha potuto tornare a camminare grazie a una protesi realizzata su misura. La storia arriva da Pontirolo e racconta di una battaglia difficile, affrontata con coraggio da una famiglia e dalla loro cagnolina.

La malattia

«Ho preso Juga da un allevamento in provincia di Treviso quando aveva appena tre mesi – racconta il proprietario Giuseppe Cavalieri –. È sempre stata una cagnolona vivace, giocherellona, amante delle passeggiate insieme agli altri due cani che vivono con noi». Verso la fine dell’estate, però, qualcosa è cambiato: una zoppia sempre più evidente ha spinto la famiglia a rivolgersi a una clinica veterinaria. Gli accertamenti, tra cui una radiografia, hanno fatto emergere il sospetto di un osteosarcoma.

Nel giro di pochi giorni, dopo una Tac total body e una biopsia, la diagnosi è stata confermata. Il 19 settembre Juga è stata sottoposta all’amputazione della zampa, unica strada possibile per contrastare l’avanzare del tumore. «È stata una scelta dolorosa ma necessaria – spiega Cavalieri –. Ci è stata anche consigliata una terapia chemioterapica di supporto».

Roberto Ariagno, direttore dell’Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino con Juga

La protesi