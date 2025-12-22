Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Lunedì 22 Dicembre 2025

Pontirolo, una protesi con la ruota per Juga: la boxer torna a camminare

LA STORIA. Amputata di una zampa a causa di un osteosarcoma, la cagnolona di quasi dieci anni ha ritrovato equilibrio e mobilità grazie a una protesi su misura realizzata con tecnologie avanzate.

La boxer Juga con la nuova protesi con la ruota
La boxer Juga con la nuova protesi con la ruota

Una nuova possibilità di movimento e di vita per Juga, boxer di quasi dieci anni, che dopo l’amputazione di una zampa a causa di una grave malattia ha potuto tornare a camminare grazie a una protesi realizzata su misura. La storia arriva da Pontirolo e racconta di una battaglia difficile, affrontata con coraggio da una famiglia e dalla loro cagnolina.

La malattia

«Ho preso Juga da un allevamento in provincia di Treviso quando aveva appena tre mesi – racconta il proprietario Giuseppe Cavalieri –. È sempre stata una cagnolona vivace, giocherellona, amante delle passeggiate insieme agli altri due cani che vivono con noi». Verso la fine dell’estate, però, qualcosa è cambiato: una zoppia sempre più evidente ha spinto la famiglia a rivolgersi a una clinica veterinaria. Gli accertamenti, tra cui una radiografia, hanno fatto emergere il sospetto di un osteosarcoma.

Nel giro di pochi giorni, dopo una Tac total body e una biopsia, la diagnosi è stata confermata. Il 19 settembre Juga è stata sottoposta all’amputazione della zampa, unica strada possibile per contrastare l’avanzare del tumore. «È stata una scelta dolorosa ma necessaria – spiega Cavalieri –. Ci è stata anche consigliata una terapia chemioterapica di supporto».

Roberto Ariagno, direttore dell’Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino con Juga
Roberto Ariagno, direttore dell’Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino con Juga

La protesi

Dopo l’intervento, la decisione di aiutare Juga a recuperare una postura corretta e a muoversi senza sovraccaricare le altre zampe. La famiglia si è così rivolta all’Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino, specializzata in protesi ad alta tecnologia. Grazie a una scansione con luce strutturata, è stata realizzata una protesi personalizzata, con la stessa tecnologia utilizzata per gli esseri umani. «Juga si è adattata subito – spiega Roberto Ariagno, direttore dell’Officina –. È sempre emozionante vedere quanta voglia di vivere e di giocare abbiano questi pazienti speciali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pontirolo Nuovo
Torino
Treviso
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Sociale
Questioni sociali (generico)
Salute
Medicina
Ricerca medica