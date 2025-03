Prof con due lavori dovrà restituire oltre 230mila euro

Oltre 230mila euro. È quanto dovrà versare al Ministero dell’Istruzione e del merito un ex insegnante dell’Istituto tecnico professionale Iss Giovan Battista Rubini di Romano Lombardia. A condannare al maxi-risarcimento il docente di Misano di Gera d’Adda, 63 anni, è stata la Corte dei Conti, sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, che ha reso definitiva la sentenza che era stata emessa in primo grado dai giudici contabili della sezione lombarda. Da quanto è stato accertato dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Treviglio, per dieci anni, tra il 2010 e il 2020, il prof avrebbe esercitato in parallelo l’attività di subagente assicurativo. Un secondo lavoro considerato assolutamente incompatibile con il suo status di dipendente pubblico. Nello specifico, il docente è stato condannato a restituire al Ministero dell’Istruzione 231 mila euro, l’equivalente degli introiti incassati come assicuratore mentre faceva l’insegnante a tempo indeterminato.