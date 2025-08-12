Professore, artista e storico, Treviglio piange Paolo Furia

Lutto nel mondo culturale bergamasco e soprattutto trevigliese per la morte del professor Paolo Furia, spentosi martedì 12 agosto a 82 anni, dopo una vita dedicata all’arte, alla storia locale, alla scrittura di volumi inerenti chiese, monumenti e tradizioni cittadine. Uomo di profonda cultura, cristiano convinto, forte sensibilità critica, dotato di capacità oratoria, ha scritto per molti anni (dal 1970), da assiduo collaboratore, sul settimanale «Il Popolo Cattolico» con la verve del cittadino pronto a segnalare il bene e gli errori nella vita quotidiana cittadina. Si è spento a Treviglio, dove era nato, ma risiedeva da anni nella frazione Badalasco di Fara, dove si era ritirato nella forte sofferenza per la morte della moglie Franca.

«Un gigante della cultura trevigliese»

Una triste singolarità. Paolo è morto nella mattinata di martedì 12 agosto, a meno di 24 ore dal funerale del fratello Pierfranco, 89 anni, altra luminosa figura trevigliese, già dirigente dell’Ufficio Ragioneria del Comune. Giovane talento, Paolo Furia aveva frequentato la Scuola d’arte dell’Accademia Carrara sotto la guida del concittadino Trento Longaretti, distinguendosi per intensa sensibilità pittorica e vivendo l’Arte come misura della sua quotidianità nelle funzioni cui era chiamato. Figura indipendente, lavorava intensamente con lo spirito del collaboratore fecondo di idee e di conoscenza, ad esempio con lo scrittore concittadino Marco Carminati, che lo ricorda per i validi contributi dati alla stesura di romanzi dove brillava la competenza di un raffinato interprete della storia lombarda. Roberto Fabbrucci lo definisce «un gigante della cultura trevigliese, mai celebrato a sufficienza, come avrebbe ampiamente meritato». Beppe Facchetti ne rammenta, quale assessore negli anni ’80, il valido contributo dato «per valorizzare la parte più antica della nostra Basilica, il Battistero, grazie poi al finanziamento Eni».

Tante attività, spesso gratis