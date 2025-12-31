Professoressa con lavori extra deve risarcire 39mila euro

La Procura della Corte dei Conti della Lombardia aveva chiesto la condanna di un ex docente dell’Itc di Treviglio a risarcire al ministero dell’Istruzione e del Merito un danno erariale di circa 116mila euro. Dopo essere stata ammessa alla definizione del giudizio contabile con rito abbreviato, l’ex insegnante, 66 anni, se l’è cavata, versando «solo» 39mila euro. Vale a dire, un terzo del danno contestato.

Ad innescare il procedimento della magistratura contabile regionale era stata un’inchiesta della Compagnia di Treviglio della Guardia di finanza da cui si evinceva che la donna, «sebbene impiegata nel decennio 2010-2020 come docente a tempo indeterminato - con orario di lavoro a tempo parziale superiore al 50% - presso l’Itc Oberdan di Treviglio, parallelamente, si dedicava ad attività di lavoro tanto commerciale quanto autonomo». Nello specifico, risultava «iscritta nel registro dei revisori legali e consulente tributarista qualificato», nonché «titolare di uno studio di consulenza fiscale e amministratore unico di due società»: la prima rendeva attività di consulenza contabile e fiscale; la seconda aveva come oggetto la costruzione di edifici residenziali e non residenziali».

Se è vero che per la maggior parte degli anni scolastici l’insegnante aveva presentato all’amministrazione istanze volte esclusivamente ad ottenere autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-scolastiche libero-professionali in deroga che erano state sempre concesse, è altrettanto vero che per 4 diversi anni scolastici aveva omesso di presentare qualsivoglia istanza di autorizzazione, pur continuando a svolgere attività professionale extra-istituzionale.