Pronto soccorso, il percorso del paziente ora si può seguire online

Al via nei due Pronto soccorso dell’Asst Bergamo Ovest (presidi ospedaliero di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia) un nuovo sistema di messaggistica che permetterà ai parenti dei pazienti che accedono al Ps di essere puntualmente informati sul percorso che stanno eseguendo, dall’attesa alla dimissione .

L’Asst Bergamo Ovest ha attivato un nuovo servizio di «comunicazione» con i parenti dei pazienti che stazionano nei nostri Pronto soccorso. Per poter accedere a questo servizio, e seguire passo passo il percorso assistenziale del degente, non servirà niente altro che fornire al personale di Triage, al momento dell’accettazione, uno o più numeri di cellulare di parenti/caregivers che il malato desidera tenere informati.

«Un’importante innovazione – spiega il direttore generale, Giovanni Palazzo – che, visti anche i picchi di afflusso di pazienti nelle nostre strutture di emergenza-urgenza, permetterà una comunicazione personale-paziente-caregivers più veloce, migliorando così anche l’esperienza, spesso traumatica, di un accesso in Pronto soccorso. Gli accompagnatori saranno puntualmente informati su quali esami stia facendo il proprio caro, o in quale punto del percorso diagnostico si trovi».

«Grazie a questo sistema in Real time – prosegue il direttore sanitario, Antonio Manfredi – contiamo di diminuire le tensioni che, a volte, si instaurano tra parenti e operatori sanitari. I messaggi puntuali sul proprio device permetteranno la massima informazione sull’iter assistenziale a tutela della salute dei cittadini ma rendendo, altresì, partecipi i propri familiari del percorso di cura in essere, infondendo maggiore serenità nell’affrontare l’attesa in Ps».