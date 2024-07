Proprietari in casa, i ladri rubano una piscina da otto metri per 2,5

«Non riusciamo ancora a capacitarci». In una parola, increduli. La famiglia di Bolgare che lunedì mattina, 8 luglio, si è alzata senza la piscina, che fino alla sera prima era montata e piena di acqua nel giardino di casa non riesce quasi a spiegarsi come sia stata svuotata, smontata e portata via durante le notte. Il furto della piscina da otto metri per due e mezzo è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Grumello del Monte, che stanno indagando per cercare di risalire agli autori.

Il raid notturno

Stando alle ricostruzioni i malviventi - sicuramente hanno «lavorato» in gruppo per poter spostare la vasca sorretta dai pali e caricarla su un mezzo - avrebbero agito con il favore delle tenebre e sfruttando lo scrosciare della pioggia per coprire il rumore dell’acqua della piscina che fuoriusciva nel giardino dell’abitazione. Un’operazione certo non breve dato che nella vasca c’erano almeno una trentina di metri cubi di acqua e, una volta liberata dal liquido, hanno dovuto smontarla per poterla spostare a mano. La Polstrada, contattata subito dopo che la famiglia ha scoperto il furto, ha trovato la recinzione che separa la proprietà privata dal tratto autostradale divelta: i ladri si sarebbero serviti di quella apertura per passare indisturbati dalla A4 al giardino della famiglia di Bolgare, che era in casa ma, non ha sentito alcun rumore. «Alle 20 sono uscito in giardino e la piscina era al suo posto come sempre - racconta il proprietario –. Non possiamo davvero crederci: il furto di una piscina non si è mai sentito».