Quattro amici realizzano un documentario sulle nonne mondine di Mozzanica

A Paolo Ghilardi l’ispirazione l’ha data nonna Antonietta. Lui, 36 anni domenica 25 settembre, ingegnere meccanico appassionato di storia (non solo locale) e di meteorologia, è rimasto affascinato nel sentire quei racconti di quando la nonna paterna da ragazzina lasciava Mozzanica per raggiungere le risaie del Piemonte e lavorare come mondina .