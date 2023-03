Rapina anziana, denunciato. La polizia gli sequestra i fucili

Identificato e denunciato per rapina aggravata un 38enne che nei giorni scorsi, a Treviglio, ha minacciato con un coltello e rapinato un’anziana della zona. Nel pomeriggio di giovedì la sessantenne si trovava all’altezza dell’intersezione tra via Trieste e via Felice Cavallotti, all’imbocco della zona Nord della città, quando è stata avvicinata da un uomo di Pontirolo Nuovo il quale, puntandole contro la lama di un pugnale, le ha intimato di consegnargli la borsa contenente gli effetti personali della sessantenne che teneva a tracolla. A nulla è valso ogni disperato tentativo da parte della sessantenne di opporre resistenza al ladro.