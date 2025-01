Rapina con pistola in un centro benessere a Dalmine: tre uomini in fuga -Foto

Pochi concitati istanti di paura. L’auto che si ferma fuori dal centro estetico , tre uomini che scendono e si precipitano all’interno dell’attività di piazza delle Ortensie, sfoderano alcune pistole e minacciano la titolare e il fidanzato per avere i soldi presenti in cassa. Poi la fuga con un magro bottino (poco meno di cento euro in contanti ) e le telecamere dell’ingresso del centro estetico, strappate prima di risalire in macchina e «sgommare» via.

La ricostruzione del raid

Stando alle primissime ricostruzioni e alle testimonianze delle vittime della rapina, ancora scosse per i momenti di paura vissuti, nel «Centro benessere Tuina JinJin» sarebbero entrati tre uomini. Non avevano il volto travisato, tanto che la titolare e il fidanzato, – unici presenti all’interno dell’attività in quel momento – avrebbero subito notato i tratti somatici orientali dei rapinatori, che si sono presentati impugnando delle pistole. Vere? Scacciacani? Per ora non è dato sapere. Ma le armi – non sono stati esplosi colpi – hanno sortito l’effetto sperato nelle due vittime, che non avrebbero cercato di opporre resistenza, aprendo la cassa e consegnando i pochi contanti presenti.