Rapinò un giovane del cellulare alla stazione di Verdellino, per un 21enne obbligo di firma

L’aggressione nel parcheggio della stazione

La misura scaturisce da un’attività investigativa condotta dai carabinieri di Zingonia e coordinata dalla Procura in seguito a una rapina denunciata il 9 novembre 2024 da un 23enne residente a Verdellino. Il giovane si era presentato presso la Tenenza per segnalare un’aggressione subita pochi giorni prima, il 6 novembre, nel primo pomeriggio, nel parcheggio della stazione ferroviaria di Verdellino, in via Montale.