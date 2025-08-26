Recupera un pallone nell’Oglio, ma poi chiede aiuto: salvato dai vigili del fuoco

È entrato nel canale Vacchelli che costeggia la cascina Borella a Calcio per recuperare un pallone, si è fermato in mezzo a un isolotto ma improvvisamente la corrente si è intensificata e ha avuto timore ad attraversare per tornare a riva.

Dissaventura a lieto fine per un uomo di 41 anni che alle 16.20 ha dovuto chiedere l’intervento del 112 perché era rimasto bloccato sull’isolotto.