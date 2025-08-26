Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 26 Agosto 2025

Recupera un pallone nell’Oglio, ma poi chiede aiuto: salvato dai vigili del fuoco

L’INTERVENTO. Fortunatamente non è successo nulla di grave, ma a Calcio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco fluviali per soccorrere una persona di 41 anni.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il fiume Oglio a Calcio
Il fiume Oglio a Calcio

Calcio

È entrato nel canale Vacchelli che costeggia la cascina Borella a Calcio per recuperare un pallone, si è fermato in mezzo a un isolotto ma improvvisamente la corrente si è intensificata e ha avuto timore ad attraversare per tornare a riva.

Dissaventura a lieto fine per un uomo di 41 anni che alle 16.20 ha dovuto chiedere l’intervento del 112 perché era rimasto bloccato sull’isolotto.

La Soreu delle Alpi ha fatto intervenire i vigili del fuoco di Brescia e una squadra dei fluviali di Bergamo, oltre a un’auto medicalizzata e un’ambulanza da Brescia. L’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco fluviali con il gommone e riportato a riva sano e salvo, non ha avuto bisogno delle cure mediche. Per gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Treviglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Bergamo
Brescia
Treviglio
Ambiente
Risorse naturali
Corsi d'acqua
Disastri, Incidenti
politica
governo
Sicurezza Cittadini