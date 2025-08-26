Recupera un pallone nell’Oglio, ma poi chiede aiuto: salvato dai vigili del fuoco
L’INTERVENTO. Fortunatamente non è successo nulla di grave, ma a Calcio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco fluviali per soccorrere una persona di 41 anni.
Calcio
È entrato nel canale Vacchelli che costeggia la cascina Borella a Calcio per recuperare un pallone, si è fermato in mezzo a un isolotto ma improvvisamente la corrente si è intensificata e ha avuto timore ad attraversare per tornare a riva.
Dissaventura a lieto fine per un uomo di 41 anni che alle 16.20 ha dovuto chiedere l’intervento del 112 perché era rimasto bloccato sull’isolotto.
La Soreu delle Alpi ha fatto intervenire i vigili del fuoco di Brescia e una squadra dei fluviali di Bergamo, oltre a un’auto medicalizzata e un’ambulanza da Brescia. L’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco fluviali con il gommone e riportato a riva sano e salvo, non ha avuto bisogno delle cure mediche. Per gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Treviglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA