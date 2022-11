Resta ancora senza identità il giovane ferito nello schianto a Osio Sotto

È ancora in gravi condizioni il giovane centauro - ancora senza identità - che mercoledì pomeriggio, sulla provinciale 184 a Osio Sotto, si è schiantato in sella al suo scooter contro un’autovettura, una Volkswagen Golf. Nessuno giovedì ha risposto all’appello del comandante Derek Cattaneo, rivolto a chi possa fornire informazioni sulle generalità del ferito. Il centauro, che dopo l’impatto aveva subito perso conoscenza, al momento dell’incidente non aveva addosso alcun documento di identità. Inoltre il ciclomotore che stava guidando risulta intestato a un sessantenne.