Riconoscono la bici dello spacciatore fuori da un bar e lo arrestano mentre beve un caffè

L’uomo di 43 anni era noto alle forze dell’ordine per aver costruito, sin dal novembre del 2022, una fitta rete di spaccio di droga nella zona di Verdello. Grazie a una lunga indagine, i carabinieri sono riusciti a ricostruire il giro illecito di droga, identificando anche numerosi acquirenti. L’attività di spaccio si svolgeva in modo particolarmente spavaldo, con consegne effettuate anche in centro città e direttamente a domicilio.