Rissa a Spirano con coltelli e accette: due feriti, tre arresti

Una quindicina in tutto le persone coinvolte, tutte di nazionalità indiana. Nel corso della rissa culminata poco dopo le 23.30 sarebbero spuntate anche delle armi da taglio, come coltelli e accette, con le quali sono stati feriti due uomini di 24 e 28 anni, poi trasportati negli ospedali di Zingonia e Treviglio per le cure del caso. I due non sono in gravi condizioni.