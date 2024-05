Rolando rientra da New York a Treviglio: «Città dei miei nonni, vittime del nazismo»

Da New York a Treviglio per ricordare i nonni, vittime del nazifascismo. Ieri finalmente Rolando è riuscito ad arrivare nella Bergamasca, ospite nella sala Viterbi del palazzo della Provincia. Il 27 gennaio del 2022 era stata inaugurata la pietra d’inciampo dedicata ai suoi nonni, parte della più ampia opera dell’artista Gunter Demnig. Rolando e i cugini, in quell’occasione, si erano collegati da remoto. Presente all’incontro anche la consigliera provinciale Romina Russo, che ha spiegato come «la Provincia ha aderito nel 2020 al progetto delle pietre d’inciampo con una decina di Comuni bergamaschi. Ringrazio Rolando per essere venuto a Bergamo. Il ricordo e la memoria delle vittime diventa momento collettivo di riflessione e di consapevolezza».

Rolando Politi è nato a Treviglio, in clandestinità, il 10 aprile 1943. I suoi nonni, ebrei, si erano trasferiti nella città della Bassa nel 1938 da Vienna, in seguito all’annessione dell’Austria al Terzo Reich. «Sono qui per chiudere il mio cerchio familiare – ha raccontato commosso –: in questi ultimi giorni ho messo insieme molti cocci dal mio mosaico d’infanzia. Mia madre e le mie zie, quando ero piccolo, mi dicevano che i nonni erano riusciti a scappare prima che i carabinieri li arrestassero. Non è stato così: mia nonna è stata deportata ad Auschwitz, compagna di viaggio di Primo Levi, senza fare ritorno; mio nonno Simon, dopo la deportazione di sua moglie, si è consegnato ai militari. Arrestato, è morto nel carcere di Sant’Agata a Bergamo in seguito a un’emorragia cerebrale mai chiarita».