Cronaca / Pianura
Giovedì 08 Gennaio 2026

Romano di Lombardia, incendio all’ex Montecatini. Colpiti anche degli appartamenti - Foto

IL ROGO. L’allarme poco dopo le 19. Il vicesindaco: «Stiamo allestendo la palestra di via Cavalli per gli sfollati».

Gian Battista Rodolfi
Gian Battista Rodolfi
L’incendio all’ex Montecatini di Romano di Lombardia
L’incendio all’ex Montecatini di Romano di Lombardia
(Foto di Cesni)

Romano di Lombardia

Una ventina di persone ha dovuto abbandonare la propria abitazioni a Romano di Lombardia, nella serata di giovedì 8 gennaio, a causa dell’incendio di vaste proporzioni che ha devastato alcuni locali nel complesso dell’ex Montecatini, in via Giovanni Paolo II.

Il tetto in fiamme
Il tetto in fiamme
(Foto di Cesni)
Le complesse operazioni dei vigili del fuoco
Le complesse operazioni dei vigili del fuoco
(Foto di Cesni)

I vigili del fuoco di Romano, Treviglio, Bergamo e Dalmine sono ancora al lavoro per spegnere il rogo che ha devastato due piani dell’edificio, interessando anche alcuni appartamenti limitrofi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Romano e di Treviglio e il personale del 118, ma non si sono registrati feriti.

Mezzi di soccorso e carabinieri sul luogo dell’incendio
Mezzi di soccorso e carabinieri sul luogo dell’incendio
(Foto di Cesni)
Le fiamme da un’altra angolazione
Le fiamme da un’altra angolazione
(Foto di Cesni)

Il tema sfollati

L’allarme è stato dato verso le 19,15 e ha provocato l’allontanamento di tutte le persone che si trovavano nelle varie attività sportive e artigianali dello stabile. Sono in corso gli accertamenti tecnici per stabilire le cause dell’incendio: secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe imputabile al malfunzionamento di una canna fumaria. Sul posto anche il vice sindaco di Romano Andrea Nozza: «Come Comune stiamo predisponendo la palestra di via Cavalli con l’aiuto della Protezione civile e la stiamo allestendo con delle brande per accogliere chi è rimasto sfollato. Stiamo raccogliendo i numeri precisi delle persone interessate».

Romano di Lombardia
Bergamo
Treviglio
Disastri, Incidenti
Incendio
Emergenza
Politica
Enti locali
Andrea Nozza
vigili del fuoco
protezione civile