Romano, fermato con due martelli: sequestrati un coltello e cocaina

Impugnava due martelli da cantiere, uno per mano, quando gli agenti della polizia locale lo hanno individuato nel centro di Romano di Lombardia. Durante il controllo sono stati trovati anche un coltello a serramanico e circa un grammo di cocaina. L’intervento risale al pomeriggio del 18 settembre.

Le segnalazioni e i controlli a Romano

La sala operativa della polizia locale aveva ricevuto diverse segnalazioni su un uomo che avrebbe brandito un coltello nei pressi di un esercizio pubblico di Romano e di una fermata dell’autobus frequentata, in quel momento, da studenti. Gli agenti hanno quindi esaminato le immagini di videosorveglianza di un’attività commerciale e individuato poco dopo una persona compatibile con la descrizione ricevuta. L’uomo aveva con sé i due martelli, che gli sono stati tolti dagli agenti. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di un coltello a serramanico lungo circa 18 centimetri, con una lama di circa 8, e della cocaina.

Il coltello sequestrato I due martelli recuperati

I martelli erano rubati

Secondo gli accertamenti della polizia locale, i martelli erano stati sottratti la stessa mattina dal furgone di un operaio impegnato in lavori nella zona. Sono stati restituiti al proprietario, mentre il coltello è stato sequestrato.