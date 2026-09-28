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Cronaca / Pianura Lunedì 28 Settembre 2026

Romano, fermato con due martelli: sequestrati un coltello e cocaina

IL CASO. Le segnalazioni il 18 settembre vicino a un locale e a una fermata frequentata da studenti. I martelli erano stati rubati da un furgone, tre persone hanno sporto querela.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Romano, fermato con due martelli: sequestrati un coltello e cocaina
Uno dei martelli recuperati

Romano

Impugnava due martelli da cantiere, uno per mano, quando gli agenti della polizia locale lo hanno individuato nel centro di Romano di Lombardia. Durante il controllo sono stati trovati anche un coltello a serramanico e circa un grammo di cocaina. L’intervento risale al pomeriggio del 18 settembre.

Le segnalazioni e i controlli a Romano

La sala operativa della polizia locale aveva ricevuto diverse segnalazioni su un uomo che avrebbe brandito un coltello nei pressi di un esercizio pubblico di Romano e di una fermata dell’autobus frequentata, in quel momento, da studenti. Gli agenti hanno quindi esaminato le immagini di videosorveglianza di un’attività commerciale e individuato poco dopo una persona compatibile con la descrizione ricevuta. L’uomo aveva con sé i due martelli, che gli sono stati tolti dagli agenti. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di un coltello a serramanico lungo circa 18 centimetri, con una lama di circa 8, e della cocaina.

Romano, fermato con due martelli: sequestrati un coltello e cocaina
Il coltello sequestrato
Romano, fermato con due martelli: sequestrati un coltello e cocaina
I due martelli recuperati

I martelli erano rubati

Secondo gli accertamenti della polizia locale, i martelli erano stati sottratti la stessa mattina dal furgone di un operaio impegnato in lavori nella zona. Sono stati restituiti al proprietario, mentre il coltello è stato sequestrato.

Raccogliendo testimonianze e analizzando le registrazioni, gli agenti hanno ricostruito altri episodi avvenuti nella stessa giornata ai danni di tre persone che hanno presentato distinte denunce e querele. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.
Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha ringraziato gli agenti per l’intervento: «La sicurezza non è uno slogan: è presenza sul territorio, tempestività, prevenzione e capacità investigativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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