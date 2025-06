Romano di Lombardia, donna investita da un furgoncino: interviene l’elisoccorso

Si stava recando in piscina a Romano di Lombardia, aveva appena parcheggiato e, attraversando la strada, è stata investita. Una donna di 41 anni è stata soccorsa poco le 9 dell’8 maggio in via Guglielmo Marconi, dopo essere stata colpita da un furgoncino «Berlingo»: non è ancora chiaro se si trovasse o meno sulle strisce pedonali al momento dell’impatto.