Rsa in festa per le centenarie Maria e Flora

A Brignano i famigliari, oltre che il personale della casa di riposo guidato dal presidente Augusto Baruffi, si sono riuniti per festeggiare i cent’anni di Maria Ferri, nata in paese il 21 agosto 1925. Era una famiglia numerosa la sua (erano infatti in otto tra fratelli e sorelle) «dove l’affetto – racconta – non mancava. Mancava invece il cibo in tavola dove si mangiava una gran polenta e la carne la si sognava».

Il racconto di una vita

La festa a Brignano per Maria Ferri Il volto della centenaria si oscura quando pensa agli anni della guerra «e a quelle sirene antiaeree che ci facevano correre in campagna per scappare alle bombe». Ma poi torna a illuminarsi se pensa alla sua famiglia che ha accudito con cura sebbene abbia anche lavorato per 22 anni nel calzificio del paese, e poi a suo marito Carlo, che ha curato a lungo per una grave malattia, e i suoi gemelli. Mentre viene festeggiata Maria appare incredula per aver raggiunto il secolo di vita. Il suo segreto? «Non lo so – risponde – mi sono solo limitata ad avere uno spirito sempre allegro, ho voluto bene a tutti e mi sono sempre arrangiata con quel che avevo».

A Verdello 105 anni per Flora