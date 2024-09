Rubato il motore e vandalizzato il gommone dei sommozzatori volontari -Foto

Non ha ancora parole, sopraffatto dalla delusione e dalla rabbia, Giacomo Passera, presidente del nucleo sommozzatori volontari di Treviglio. Da poche ore ha scoperto che i ladri nella notte a Fara Gera d’Adda hanno rubato il motore e tagliato un tubolare del gommone che in estate lasciano ormeggiato nei pressi della centrale idroelettrica, distruggendolo e rendendolo inutilizzabile.

Si trattava di un mezzo di soccorso pronto per essere utilizzato in caso di necessità come accaduto centinaia di volte in questi anni e decine solo questa estate. Una presenza costante da trent’anni, quella dei sommozzatori volontari, a questa parte che ha permesso di salvare decine di persone in difficoltà nelle acque del fiume.

I sommozzatori volontari mentre recuperano il gommone distrutto

(Foto di Cesni) Il gommone dei sommozzatori volontari di Treviglio ormai inutilizzabile

(Foto di Cesni)

La ricostruzione di quanto successo

I ladri nella notte tra il 14 e il 15 settembre hanno rubato il motore e non contenti hanno pure tagliato la catena con la quale era ormeggiato e un tubolare per sgonfiarlo e farlo affondare. Non ci sono riusciti perché il gommone è rimasto a galla ma trascinato dalla corrente ha saltato la diga distruggendo anche la chiglia rigida. I volontari accortisi dell’accaduto hanno perlustrato il fiume e hanno ritrovato il gommone più a valle completamente distrutto. Lo hanno recuperato, ma è completamente inutilizzabile.

La delusione dei sommozzatori volontari e l’appello