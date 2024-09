Scarica rifiuti in strada, multa da 2.500 euro

Tra i materiali abbandonati lungo la via Europa, nella zona industriale del paese, sono state rinvenute parti di mobili, plastica, oggetti vari, rifiuti indifferenziati e indumenti usati. Grazie alle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza e dalle fototrappole sparse sul territorio, oltre ad alcuni controlli condotti sui rifiuti, gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile. Oltre alla multa salata il trasgressore dovrà pertanto farsi carico anche delle spese di smaltimento straordinario. Misure di contrasto all’abbandono dei rifiuti che, prossimamente, potrebbero intensificarsi, vista l’intenzione da parte dell’amministrazione comunale di potenziare le attrezzature in dotazione alla polizia locale.

Multa anche a Casirate

Multa per abbandono di rifiuti anche a Casirate, dove nei giorni scorsi un uomo residente non in paese ma in un comune limitrofo – dove tra l’altro viene regolarmente svolta la raccolta porta a porta dei rifiuti – è stato è stato individuato grazie al sistema comunale di videosorveglianza: per lui una sanzione di 110 euro.