Schiacciato sotto un cavalletto metallico da 500 kg, muore 65enne a Ghisalba

Cesana, un dipendente dell’ azienda di trasporti Nicoli , è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza della P adana Emergenze e un’auto medica.

Il 65enne è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove, purtroppo, è deceduto poco dopo il ricovero.

Per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Ats di Bergamo.