Schiacciato sotto un cavalletto metallico da 500 kg, muore 65enne a Ghisalba
L’INFORTUNIO MORTALE . Il tragico incidente è avvenuto mercoledì 19 novembre alle 16.30 all’interno dell’azienda di trasporti Nicoli a Ghisalba.
Ghisalba
Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre a Ghisalba. Un uomo di 65 ann i, Lino Cesana, residente a Cremella in provincia di Lecco, è stato schiacciato da un cavalletto metallico di 500 kg appena dopo aver rimosso la cinghia di contenimento.
Cesana, un dipendente dell’azienda di trasporti Nicoli, è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza della P adana Emergenze e un’auto medica.
Il 65enne è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove, purtroppo, è deceduto poco dopo il ricovero.
Per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Ats di Bergamo.
