Cronaca / Pianura
Mercoledì 19 Novembre 2025

Schiacciato sotto un cavalletto metallico da 500 kg, muore 65enne a Ghisalba

L’INFORTUNIO MORTALE . Il tragico incidente è avvenuto mercoledì 19 novembre alle 16.30 all’interno dell’azienda di trasporti Nicoli a Ghisalba.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ghisalba

Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre a Ghisalba. Un uomo di 65 ann i, Lino Cesana, residente a Cremella in provincia di Lecco, è stato schiacciato da un cavalletto metallico di 500 kg appena dopo aver rimosso la cinghia di contenimento.

Cesana, un dipendente dell’azienda di trasporti Nicoli, è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza della P adana Emergenze e un’auto medica.

Il 65enne è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove, purtroppo, è deceduto poco dopo il ricovero.

Per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Ats di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ghisalba
Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidente industriale
Lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Economia, affari e finanza
Trasporti
Salute
assistenza sanitaria
Nicoli
Padana Emergenze
Ats di Bergamo