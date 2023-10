Schianti sulla Brebemi: più del 60% dei conducenti distratti dal cellulare

Il 67% degli incidenti con feriti sull’autostrada BrebemiA35 avvengono per distrazione dovuta all’uso del telefono cellulare, ma non per telefonare bensì per la visione dei social o la lettura di siti web. È il dato allarmante che il direttore tecnico e di esercizio di A35 Brebemi Aleatica Giuseppe Mastroviti ha diffuso a Caravaggio, durante la giornata dedicata alla sicurezza stradale ed organizzata nell’ambito del progetto «Andiamo sul sicuro, la sicurezza stradale per le nuove generazioni».

I giovani a lezione

Venerdì 13 ottobre erano presenti più di 200 studenti divisi fra le classi delle scuole medie e il liceo della cittadina a cui la polizia locale e la polizia di Stato, presente con l’aula multimediale del Pullman azzurro, attraverso diversi laboratori hanno impartito lezioni sui corretti comportamenti da tenere sulla strada: si è trattato di un investimento sul futuro affinché le nuove generazioni non adottino alla guida comportamenti scorretti e pericolosi come, appunto, quello di guardare il telefonino mentre si è al volante.

Velocità e tempi di reazione

«Se io sto andando a 130 chilometri all’ora e abbasso un attimo la testa per guardare il mio cellulare, - ha spiegato Mastroviti - nel lasso di tempo di un secondo ho percorso alla cieca la distanza pari alla lunghezza di un campo da calcio. E anche se, prima di abbassare la testa, io ho visto che di fronte a me non c’era nessuno, potrebbe darsi che, mentre non sto guardando davanti, un’auto sia improvvisamente uscita da una piazzola di sosta». Ogni sei mesi fra la Brebemi e la polizia di Stato si tiene un vertice per analizzare le principali criticità riscontrate sull’autostrada e i tratti rivelatisi più pericolosi.

Oltre 200 studenti hanno partecipato alla giornata della sicurezza organizzata a Caravaggio

Sanzioni e controlli