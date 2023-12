Schianto in A4 tra Dalmine e Bergamo: due feriti. Lunghe code sull’autostrada

Un incidente che ha coinvolto due auto sta creando code e rallentamenti sull’autostrada A4 nel tratto tra Dalmine e Bergamo: lo schianto è avvenuto poco dopo le 8 di lunedì 4 dicembre all’altezza del Kilometro Rosso, in direzione Bergamo. I soccorsi sono sul posto per prestare le cure a due feriti: una donna di 58 anni e un uomo di 62. Dalle prime informazioni non sarebbero in gravi condizione. In azione auto medica e due ambulanze. Presenti anche i Vigili del fuoco.