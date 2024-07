Schianto in Brebemi, ad Antegnate muore 21enne bresciano

Michele Luzzardi , di soli 20 anni, è morto mentre stava percorrendo l’autostrada Brebemi all’altezza di Antegnate e in direzione Brescia. L’incidente alle 4.30 del mattino di mercoledì 10 luglio: il ragazzo è residente a Castelcovati e stava probabilmente tornando a casa.

Dalle informazioni raccolte, il giovane avrebbe perso il controllo della sua macchina finendo contro il new jersey: era alla guida di una Volkswagen Polo e ad un certo punto avrebbe sbandato sia a destra si a sinistra, schiantandosi infine violentemente contro il guard rail della carreggiata. Nel corso della mattinata sono state diverse le ipotesi che sono state avanzate sulla dinamica di quanto accaduto. In un primo momento sembrava avesse fatto tutto da solo, ma ora prende corpo una seconda ipotesi che il ragazzo sia uscito dall’auto incidentata e sia stato investito e ucciso da uno o più mezzi che stava transitando. La polizia strdale di Brescia starebbe cercando conferme a quest’ultima versione analizzando le telecamere che sono in funzione sul tratto autostradale.