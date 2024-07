Schianto in Brebemi, muore un 21enne ad Antegnate: giallo sulla dinamica

Dalle informazioni raccolte, un giovane di 21 anni avrebbe perso il controllo della sua macchina finendo contro il guardrail: l’incidente sulla Brebemi intorno alle 4.30 del mattina di mercoledì 10 luglio, in direzione di Brescia.

La dinamica dell’incidente è ancora frammentaria e si sta cercando di ricostruire lo schianto per capire se sono coinvolte altre vetture.

Verifiche sulla dinamica

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire esattamente cosa sia successo dopo lo schianto della vettura: i soccorritori hanno infatti trovato il corpo del giovane in mezzo alla carreggiata e si ipotizza che possa essere stato travolto da alcuni mezzi in transito. Non si sa se il giovane sia stato sbalzato dall’impatto con la sua auto o se sia stato travolto dopo essere sceso dal veicolo.